رئيس أكاديمية الشرطة يكشف شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء تقديم خريجى الطب البشرى ذكور لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة اعتبارا من أول إبريل ولمدة 15 يوما. وأضاف مساعد وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى بالأكاديمية، أنه يتم التقديم عن طريق الأكاديمية وليس الإنترنت، حيث يتم متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

وكشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزيرالداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 "أطباء"، وهى أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، أن لا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم.

واضاف: ألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، وزونه يساوى طول الطالب ناقص 90، وألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة, وألا تقل درجة الإبصار عن النصف، وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية، بما لا يقل عن 40%، أن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات، ولا يحق الإعادة.

وأشار مساعد وزير الداخلية يجب أن يخوض الطالب اختبارًا رياضيا وله حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، وأن يخضع الطالب لكشف السمات، لقياس قدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق الإعادة للراسب، أن يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار "الهيئة"، التى تقوم بتطبيق القوانين واللائحة الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.