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محافظ القليوبية يفتتح منطقة انتظار سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة

الأحد، 24 مارس 2019 11:29 ص
محافظ القليوبية يفتتح منطقة انتظار سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة جانب من الافتتاح
القليوبية إبراهيم سالم
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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم، منطقة انتظار السيارات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة لمقامة أمام مبني مجلس مدينة شبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدي الوصيف - وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك تمهيدا لتعميم هذه الفكرة على باقي مدن المحافظة أمام المصالح الحكومية الخاصة بكل مدينة، وذلك في إطار جهود الدولة للإهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وقامت الاجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبرا الخيمة بتوفير مكان مخصص لسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لرفع المعاناة عنهم في إيجاد مكان لسياراتهم أمام المصالح الحكومية لحين قضاء مصالحهم، تأكيد علي قيمتهم وان لهم نفس الحقوق والواجبات كباقي فئات الشعب.
 
وأكد المحافظ، أن ذوى الاحتياجات الخاصة على رأس اولوياته موجهها كافة المسئولين بالمحافظة بالعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم وتوفير كافة الاحتياجات التي تكفل لهم حياه طبيعية ملائمة لحالتهم، مشيرا إلى ضرورة  مشاركتهم الفعالة والكاملة في المجتمع بالشكل الذي يضعهم على قدم المساواة مع الآخرين.
 
جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح (4)

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح (5)

جانب من الافتتاح (6)
جانب من الافتتاح (6)

 


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