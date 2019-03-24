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فيديو.. الحكومة ترصد مزايا تشغيل ترام الإسكندرية الجديد وآراء المواطنين

الأحد، 24 مارس 2019 01:03 م
فيديو.. الحكومة ترصد مزايا تشغيل ترام الإسكندرية الجديد وآراء المواطنين ترام اسكندرية المكيف
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو حول بدء تشغيل الترام الجديد بمحافظة الإسكندرية، المُصنع من قبل إحدى الشركات الأوكرانية، حيث يتمتع بكافة الموصفات القياسية العالمية، بما يجعله نقطة تحول هامة فى نظام النقل العام المصرى.

جاء فى الفيديو، أن الترام الجديد به العديد من المزايا التي تجعله يتفوق على مثيله القديم، أبرزها أنه أول "ترام" مكيف يدخل محافظة الإسكندرية، ‏فضلاً عن إنه مزود بخدمة إنترنت" ‏WIFI‏"‏، بجانب أنه يعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة فى عملية التحكم بالسير أو الفرملة، وكذا تتبع ‏الأعطال لضمان سهولة تحديد العطل وسرعة الإصلاح.‏

 
 

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الترام الجديد يحظى بأنظمة أمان عالية، سواء للراكب أو السائق، ‏فلا يسير إلا بعد التأكد من إغلاق جميع الأبواب، فضلاً عن قدرته على السير دون تيار شبكة لمسافة 1.5 كيلو متر، عكس الترام القديم الذى لا يستطيع الحركة دون تيار، كما تصل سرعته إلى 60 كيلو متر- الساعة، ومزود بإذاعة داخلية للتواصل بين السائق والركاب، وأخرى خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب المنتظرين على المحطات ‏بموعد قدومه.

وأعرب عدد من الركاب عن سعادتهم، بتلك التجربة الجديدة والفريدة من نوعها، مؤكدين أنها وسيلة مريحة وآمنة ومنخفضة التكاليف، وتخدم جميع المواطنين.

 

 


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