النيابة تعاين معهد القلب وغرفة القسطرة بعد تحطيمها لحصر التلفيات

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى، إن إسلام الخطيب، وكيل نيابة العجوزة، عاين المعهد وغرفة القسطرة التى تم تحطيمها فجر اليوم، بحضور الدكتور محمد فوزى نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لحصر التلفيات الناتجة عن تحطيم غرفة القسطرة التى قام أهالى المريض الذى توفى بتحطيمها فجر اليوم.



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (1)

كان الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى، قد كشف أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالى 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد ويدعى أحمد السيد عبد القادر، موضحا أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية، التى يقدر ثمنها بحوالى 8 ملايين جنيه.



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (1)

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المريض الذى توفى كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحا، بجلطة كبيرة فى القلب ولكنه وصل فى حالة متاخرة كانت قد أتلفت حوالى 40% من عضلة القلب، موضحا أن الفريق الطبى برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفورى لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالى المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفى المريض فى الساعة 4 فجرا، فقام أهالى المريض حوالى 100 شخص باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتى يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (2)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (3)

وقال إنه يوجد حاليا بالمعهد لجنة لحصر التلفيات من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة والدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة لحصر التصفيات واعتماد المبالغ التى يتطلبها المعهد لإنشاء غرفة قسطرة جديدة.

وأكد أن الشرطة قامت بدور كبير فى حماية الأطباء والمعهد، لدرجة أنهم فتحوا طريقا لبوابة تعزيزات أمنية لحماية المعهد.



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (4)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (5)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (6)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (7)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (8)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (9)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (10)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (11)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (12)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (13)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (14)



تحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب (15)