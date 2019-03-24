المؤبد لعامل لإحرازه مدفع رشاش وبنادق آلية وطلقات نارية بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عاطف.أ" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بإحراز مدفع رشاش بدون ترخيص و3 بنادق آلية و1500 طلقة بحوزته بدائرة مركز جرجا.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها إحراز المتهم الأسلحة الآلية والطلقات النارية بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 3 بنادق آلية ومدفع رشاش بدون ترخيص و1500 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، وتمت مصادرة المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.