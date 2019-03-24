video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤبد لعامل لإحرازه مدفع رشاش وبنادق آلية وطلقات نارية بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 24 مارس 2019 01:45 م
المؤبد لعامل لإحرازه مدفع رشاش وبنادق آلية وطلقات نارية بدون ترخيص فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عاطف.أ" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بإحراز مدفع رشاش بدون ترخيص و3 بنادق آلية و1500 طلقة بحوزته بدائرة مركز جرجا.
 
وتعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها إحراز المتهم الأسلحة الآلية والطلقات النارية بدون ترخيص بدائرة المركز.
 
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 3 بنادق آلية ومدفع رشاش بدون ترخيص  و1500 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، وتمت مصادرة المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدفع رشاش

جنايات سوهاج




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة