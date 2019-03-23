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مجلس نقابة العلميين عزل النقيب عن منصبه وشطب عضويته

السبت، 23 مارس 2019 06:30 م
مجلس نقابة العلميين عزل النقيب عن منصبه وشطب عضويته الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قرر مجلس النقابه العامة للعلميين، خلال اجتماعه صباح اليوم السلت، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق.



كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.





وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.


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