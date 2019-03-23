فيديو معلوماتى.. 10 خطوات تساعدك على استخدام طفاية الحريق حال اشتعال النيران

تندلع حرائق فى المنازل والمبانى والمنشآت وتوجد طفايات الحريق داخل تلك الأماكن، ولا توجد لدى كل المواطنين الدراية فى التعامل مع الطفايات.
ونستعرض فى الفيديو التالى خطوات استخدام طفايات الحريق:
1- اسحب حلقة الأمان
2- توجه للحريق وقف فى الوضع الصحيح
3- وجه خرطوم الجهاز إلى قاعدة النار
4- احتفظ بمسافة أمان كافية نحو 1 إلى 1.5 متر بعيدا عن النيران
5- اضغط المقبض العلوى لجهاز الإطفاء
6- أطلق المسحوق إلى النار فى شكل حركة هلالية شاملة
7- استخدم الطفاية كما لو كنت تكنس المادة المشتعلة أو تطليها بالمسحوق الكيميائى
8- تقدم كلما أنجزت جزءا من الحريق للجزء الذى يليه
9- قم بغلق الأبواب بالكامل لإعاقة انتقال النيران وأسرع بالخروج من المنزل
10- عندما تطفأ النيران افتح كل النوافذ للسماح للتهوية اللازمة
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