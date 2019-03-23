video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى.. 10 خطوات تساعدك على استخدام طفاية الحريق حال اشتعال النيران

السبت، 23 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 10 خطوات تساعدك على استخدام طفاية الحريق حال اشتعال النيران طفاية الحريق
كتب ـ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تندلع حرائق فى المنازل والمبانى والمنشآت وتوجد طفايات الحريق داخل تلك الأماكن، ولا توجد لدى كل المواطنين الدراية فى التعامل مع الطفايات.

ونستعرض فى الفيديو التالى خطوات استخدام طفايات الحريق:

1- اسحب حلقة الأمان

2- توجه للحريق وقف فى الوضع الصحيح

3- وجه خرطوم الجهاز إلى قاعدة النار

4- احتفظ بمسافة أمان كافية نحو 1 إلى 1.5 متر بعيدا عن النيران

5- اضغط المقبض العلوى لجهاز الإطفاء

6- أطلق المسحوق إلى النار فى شكل حركة هلالية شاملة

7- استخدم الطفاية كما لو كنت تكنس المادة المشتعلة أو تطليها بالمسحوق الكيميائى

 8- تقدم كلما أنجزت جزءا من الحريق للجزء الذى يليه

9- قم بغلق الأبواب بالكامل لإعاقة انتقال النيران وأسرع بالخروج من المنزل

10- عندما تطفأ النيران افتح كل النوافذ للسماح للتهوية اللازمة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بشقة سكنية

اخبار الحوادث

طفايات حريق

الحماية المدنية

حرائق المبانى

اليوم السابع




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة