video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفتاء تحذر من 13 كتابًا ومرجعًا تستند إليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية

السبت، 23 مارس 2019 04:00 ص
الإفتاء تحذر من 13 كتابًا ومرجعًا تستند إليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
حددت دار الإفتاء المصرية أهم 13 كتابًا ومرجعًا ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، وهى كتب تعتمد عليها تلك التنظيمات لشرعنة فكرهم المتطرف، حيث يجب الحذر من تلك الكتب أو وقوعها فى أيدى الشباب:
 
1. كتاب "مسائل فى فقه الجهاد" لأبى عبد الله المهاجر.
 
2. كتاب "إدارة التوحش لأبى بكر ناجى"، ويبلغ هذا الكتاب من الأهمية أن قامت الولايات المتحدة بترجمته وتوزيعه على الدوائر الأمنية فيها، وهو عبارة عن كتاب للتخطيط الاستراتيجي لقيام الدولة الإسلامية، وهو المرجع الرسمى لداعش.
 
3. كتاب «معالم على الطريق» لسيد قطب، الذى يعد أول منظرى فكر السلفية الجهادية لما قدمه من صياغة فى حقبة الستينيات وطرحه لفكرتى الجاهلية والحاكمية والسلاح للتغيير.
 
4. كتاب «الفريضة الغائبة»، يعتبر الأساس الفكرى الأول لتنظيم الجهاد، والذى ألفه مؤسس الجماعة الإسلامية محمد عبدالسلام فرج.
 
5. كتاب «ملة إبراهيم» لأبو محمد المقدسى، الأردنى الأصل، الذى يعد المنظر الأول للسلفية الجهادية على مستوى العالم، وأول من استخدم مصطلح (السلفية الجهادية).
 
6. كتاب «الجهاد والاجتهاد: تأملات في المنهج»، لأبو قتادة الفلسطينى، وهو من أشهر المنظرين لأطروحات وخطابات السلفية الجهادية.
 
7. كتاب «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»، لأبو مصعب السورى، الذي استأثرت تنظيراته الجهادية المبتكرة باهتمام جميع مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالظاهرة فى العالم كله بالنظر لما تنطوى عليه أفكاره، ويتجلى ذلك واضحاً فى كتابه الضخم السابق، الذى جاء فى أكثر من 1600 صفحة.
 
8. كما يعتبر كتاب «العمدة في إعداد العدة» لسيد إمام مرجعًا جهاديًا في مخيمات تدريب قاعدة الجهاد في أفغانستان.
 
9. ولسيد إمام كتاب آخر اسمه «الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر»، ويُعتبر سيد إمام من أحد أكثر المؤثرين فى الحركة الإسلامية، وليس هذا التأثير من الناحية العسكرية ولكن من الناحية الشرعية والأدبية والفكرية.
 
10. كتاب زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، «الولاء والبراء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود».
 
11. مقالات عمر عبد الرحمن، أبرز قياديى الجماعة الإسلامية، منها «قولوا للظالم لا، الشريعة الإسلامية شريعة كاملة».
 
12. كتاب «آيات الرحمن فى جهاد الأفغان»، لزعيم الأفغان العرب عبد الله عزام.
 
13. كتاب "إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام"، تزخر مكتبة ”داعش” بعشرات المراجع المعاصرة التى يرتكز عليها، فمنذ الإعلان عن قيام داعش قام المسئول الشرعى السابق للتنظيم عثمان بن عبد الرحمن التميمى، بإصدار كتاب “إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام”، وهو يستخدم المراجع الإسلامية التقليدية المتعلقة بوجوب قيام الدولة والخلافة، وشغل التميمى مسئول الهيئة الشرعية فى تنظيم دولة العراق الإسلامية فى عهد أبى عمر البغدادى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الإفتاء: سباق بين داعش وتنظيم القاعدة لاستغلال هجوم نيوزيلندا

داعش

الاخوان

الارهاب

سيد قطب

مواجهه الارهاب

التطرف




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة