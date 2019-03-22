وزير الخارجية الأمريكى: الميليشيات الحوثية تعمل بتوجيهات المرشد الإيرانى

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن الميليشيات الحوثية لا تعمل إلا بإيعاز من المرشد الإيرانى وقائد (فيلق القدس) الإيرانى.

وأضاف بومبيو - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية"، الخميس، خلال تواجده فى فلسطين - أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا، موضحًا أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيرًا، فى الوقت ذاته، إلى أنه واشنطن لم تفشل فى تحدى نفوذ إيران فى العراق وسوريا واليمن.

وأعرب بومبيو عن أسفه على تساهل الإدارة الأمريكية السابقة فى كبح جماح حزب الله، معتبرًا أن معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما للاتفاق النووى.

وحول الوضع فى سوريا، أوضح بومبيو أن الإبقاء على 400 جندى أمريكى فى سوريا، هو لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن بلاده تريد حياة كريمة للفلسطينيين ولأبنائهم وأحفادهم خالية من العنف.