مباحث مدينة نصر يتحرون عن الضحايا السابقين لعاطلين سرقا دراجة بخارية

كتب كريم صبحى

يواصل رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر، التحرى عن الضحايا المحتملين السابقين لعاطلين ألقت قوة القبض عليهما بعد تورطهما فى سرقا دراجة نارية، وذلك لبيان مدى ارتكابهما وقائع أخرى مماثلة، من عدمه.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات النيابة العامة والذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر ، القبض على كلا من "محمد .م" 18 سنة، "ميكانيكى"، و"محمد. ع" 18 سنة، "ميكانيكى"، حال استقلالهما دراجة نارية، تبين بعد استيقافهما إنها بلا تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة اعترفا بسرقتها من منطقة الحى السابع دائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأثناء الفحص "حضرم.ح" 47 سنة، مقيم بدائرة القسم ، وأبلغ بسرقة دراجة نارية ملكه، وبعرض الدراجة المضبوطة عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.