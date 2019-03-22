video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء بريطانيا ترحب بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 22 مارس 2019 02:00 ص
رئيسة وزراء بريطانيا ترحب بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
بروكسل (رويترز)
إضافة تعليق

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بقرار الاتحاد الأوروبى تأجيل خروج بلادها من التكتل، قائلة إن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغى عليهم فعله فى الفترة المقبلة.

وأضافت للصحفيين فى أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد فى بروكسل، "آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن فى لحظة اتخاذ القرار".

وكان زعماء الاتحاد قد أمهلوا ماى حتى 22 مايو المقبل، للانسحاب إذا وافق المشرعون فى بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.

وعبرت ماى عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطانى احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى، والذى جاء لصالح الانسحاب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى: لست مستعدة لتأجيل البريكست لما بعد 30 يونيو

الحكومة البريطانية: ماى لن تطلب تمديد "البريكست" لمدة طويلة

صفعات البرلمان لتيريزا ماى لا تنتهى..هزيمة مذلة جديدة لرئيسة الوزراء بعد رفض المشرعين الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق..رئيس المجلس الأوروبى يقترح مناقشة مد أجل" البريكست" لمنح بريطانيا مزيدا من الوقت

رئيسة وزراء بريطانيا

أخبار بريطانيا

بريطانيا

الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

البريكست




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة