رئيسة وزراء بريطانيا ترحب بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

بروكسل (رويترز)

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بقرار الاتحاد الأوروبى تأجيل خروج بلادها من التكتل، قائلة إن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغى عليهم فعله فى الفترة المقبلة.

وأضافت للصحفيين فى أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد فى بروكسل، "آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن فى لحظة اتخاذ القرار".

وكان زعماء الاتحاد قد أمهلوا ماى حتى 22 مايو المقبل، للانسحاب إذا وافق المشرعون فى بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.

وعبرت ماى عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطانى احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى، والذى جاء لصالح الانسحاب.