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الجمعة، 22 مارس 2019 09:19 م
خالد صلاح
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"النحاس " يسجل أكبر أسبوع من الخسائر منذ ديسمبر فى بورصات أوربا

الجمعة، 22 مارس 2019 08:37 م
"النحاس " يسجل أكبر أسبوع من الخسائر منذ ديسمبر فى بورصات أوربا نحاس
لندن – رويترز
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هبطت أسعار النحاس ، اليوم الجمعة ، بعد بيانات أوروبية وأمريكية ضعيفة لنشاط المصانع أثارت تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد العالمى ودفعت الدولار للصعود.
 
وأغلقت عقود النحاس القياسية فى بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.6 % إلى 6312 دولارا للطن، متراجعة من أعلى مستوى فى 8 أشهر البالغ 6555.50 دولار الذى وصلت إليه فى جلسة الخميس، وسجل المعدن الأحمر أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر مع هبوطه 1.7 %.
 
وقال محلل فى كومرتس بنك ، إن بيانات أوروبية تظهر أن نشاط المصانع انكمش بأسرع وتيرة فى حوالى 6 سنوات وبيانات أمريكية باهتة تثيران مخاوف من أن نموا عالميا ضعيفا سيقوض الطلب على السلع الأولية.
 
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود النيكل منخفضة 0.2 % إلى 12940 دولارا للطن بينما هبطت عقود الزنك 0.7 % إلى 2815 دولارا للطن.
وارتفعت عقود الألومنيوم 0.2 % لتغلق عند 1903 دولارات للطن بينما تراجعت عقود الرصاص 0.4 % إلى 2032 دولارا للطن، مسجلة ثالث أسبوع على التوالى من الخسائر.
 

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