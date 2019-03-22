"النحاس " يسجل أكبر أسبوع من الخسائر منذ ديسمبر فى بورصات أوربا

لندن – رويترز

هبطت أسعار النحاس ، اليوم الجمعة ، بعد بيانات أوروبية وأمريكية ضعيفة لنشاط المصانع أثارت تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد العالمى ودفعت الدولار للصعود.

وأغلقت عقود النحاس القياسية فى بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.6 % إلى 6312 دولارا للطن، متراجعة من أعلى مستوى فى 8 أشهر البالغ 6555.50 دولار الذى وصلت إليه فى جلسة الخميس، وسجل المعدن الأحمر أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر مع هبوطه 1.7 %.

وقال محلل فى كومرتس بنك ، إن بيانات أوروبية تظهر أن نشاط المصانع انكمش بأسرع وتيرة فى حوالى 6 سنوات وبيانات أمريكية باهتة تثيران مخاوف من أن نموا عالميا ضعيفا سيقوض الطلب على السلع الأولية.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود النيكل منخفضة 0.2 % إلى 12940 دولارا للطن بينما هبطت عقود الزنك 0.7 % إلى 2815 دولارا للطن.

وارتفعت عقود الألومنيوم 0.2 % لتغلق عند 1903 دولارات للطن بينما تراجعت عقود الرصاص 0.4 % إلى 2032 دولارا للطن، مسجلة ثالث أسبوع على التوالى من الخسائر.