رسميا..العراق يكشف إحصائية ضحايا عبارة الموصل: 55 ضحية معظمهم نساء وأطفال.. صور

كتب : أحمد جمعة

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية سيف بدر الحصيلة الأولية لضحايا حادث العبارة فى مدينة الموصل العراقية.

وأكد الدكتور سيف بدر فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - انتشال جثة 33 سيدة و12 طفلا و10 رجال من نهر دجلة بواسطة قوات الدفاع المدنى العراقية.

وبدوره أعلن مدير عام الدفاع المدنى العراقى فى الموصل عن انتشال وانقاذ 61 شخصا فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية.

كان وزير الصحة بالعراق الدكتور علاء الدين العلوان، بإعلان حالة الطوارئ فى مستشفيات كردستان وكركوك وصلاح الدين نينوى، لاستقبال ضحايا حادث غرق عبارة تحمل ما يقرب من 100 عراقى فى نهر دجلة فى مدينة الموصل.

كانت إدارة الجزيرة السياحية في محافظة نينوى العراقية قد أكدت أن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها.

كانت عبارة تقل 100 شخص عراقى قد غرقت فى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات فى مدينة الموصل.



انتشال جثث ضحايا عبارة الموصل



جثث ضحايا عبارة الموصل