video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة الإيكو بمؤتمر تدويل التعليم العالى

الخميس، 21 مارس 2019 07:35 م
جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة الإيكو بمؤتمر تدويل التعليم العالى وفد جامعة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

شاركت جامعة المنوفية بوفد طلابى مشكل من كليات الزراعة والعلوم والصيدلة وهندسة منوف والآداب فى مسابقات مؤتمر تدويل التعليم العالى المقام بجامعة المنصورة والذى أنهى فعالياته أمس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وحققت جامعة المنوفية المركز الأول فى مسابقة الإيكو ودرع المسابقة الشرفى وثلاث ميدليات فضية فى فعاليات مسابقة الإيكو.

شارك فى الفعاليات الطلاب أسماء عيسى عبد العزيز ولمياء محمود عبد الحفيظ وهاجر محمد من كلية الزراعة، وإبراهيم أحمد دياب وأزهار عماد حمدى وندى محمدى فاروق وميادة محمد جندية من كلية العلوم، ومحمد خالد اسماعيل من كلية الصيدلة وغدير محمد فهمى واخلاص امجد الشيخ من كلية الهندسة بمنوف وعبد المنصف مصطفى كلية الآداب.

المشاركة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وقام بالإشراف والمتابعة الدكتور إسلام فيض الله رائد الوفد والطالب أحمد بشندى أمين اللجنة العلمية بالجامعة وبسمة محمد صبرى من رعاية الشباب بكلية الزراعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية يبحث انشاء كلية للزكاء الاصطناعى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة