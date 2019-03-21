جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة الإيكو بمؤتمر تدويل التعليم العالى

المنوفية _محمد فتحى

شاركت جامعة المنوفية بوفد طلابى مشكل من كليات الزراعة والعلوم والصيدلة وهندسة منوف والآداب فى مسابقات مؤتمر تدويل التعليم العالى المقام بجامعة المنصورة والذى أنهى فعالياته أمس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وحققت جامعة المنوفية المركز الأول فى مسابقة الإيكو ودرع المسابقة الشرفى وثلاث ميدليات فضية فى فعاليات مسابقة الإيكو.

شارك فى الفعاليات الطلاب أسماء عيسى عبد العزيز ولمياء محمود عبد الحفيظ وهاجر محمد من كلية الزراعة، وإبراهيم أحمد دياب وأزهار عماد حمدى وندى محمدى فاروق وميادة محمد جندية من كلية العلوم، ومحمد خالد اسماعيل من كلية الصيدلة وغدير محمد فهمى واخلاص امجد الشيخ من كلية الهندسة بمنوف وعبد المنصف مصطفى كلية الآداب.

المشاركة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وقام بالإشراف والمتابعة الدكتور إسلام فيض الله رائد الوفد والطالب أحمد بشندى أمين اللجنة العلمية بالجامعة وبسمة محمد صبرى من رعاية الشباب بكلية الزراعة.