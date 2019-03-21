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الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

الخميس، 21 مارس 2019 04:34 م
الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أكد والي الولاية الشمالية بالسودان، اللواء محمد آدم النقي، الالتزام الكامل بجوانب البروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت الحدودي، فضلا عن الاهتمام بتوفير البوابات الإلكترونية والمسح الإلكتروني في عملية الإجراءات المتعلقة بتفتيش الركاب المغادرين من السودان إلى مصر وكذلك بالنسبة للبضائع التي تصل للمعبر، مع ضرورة توفير معينات العمل وتطوير آليات التعامل .

وشدد الوالي - خلال تفقده سير العمل بمعبر أشكيت بمحلية حلفا- على معالجة القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه معبر أشكيت الحدودي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة .

وأكد الوالي، على ضرورة بسط هيبة الدولة وتوفير الخدمات الأساسية وتبسيط وتسهيل سرعة الإجراءات أمام حركة الركاب والبضائع بجانب الاستمرار في تهيئة وتحسين البيئة الداخلية .

وقال إن الأيام القادمة ستشهد الجلوس والتباحث مع اللجنة العليا للمعابر الحدودية برئاسة الجمهورية السودانية، من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه المعبر بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والاستفادة من هذا المنفذ الحدودى في دعم برامج ومشروعات الولاية المختلفة .

ومن جانبه، أكد اللواء الهادى الجاك، مدير معبر أشكيت الحدودي -في تصريح صحفي- أن الحركة الاقتصادية والتجارية بالمعبر تشهد تزايدا كبيرا يوما بعد يوم، منوها بأن المعبر يحتاج لمعينات كبيرة حتى يستطيع تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين المغادرين إلى مصر، وحتى يتمكن من المساهمة في دعم الاقتصاد القومي خاصة في ظل الظروف الحالية .

وقال إن إيرادات المعبر في اليوم الواحد تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه سوداني، وإنه يصل للمعبر ما بين 50 إلى 80 شاحنة يوميا، بجانب أعداد كبيرة من المواطنين الذين يذهبون من السودان إلى مصر .

 

 


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