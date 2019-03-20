وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين

كتبت رحاب نبيل

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى نيوزيلاندا عبر الإمارات، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا .

ومن المقررأن تلتقى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج خلال زيارتها لنيوزيلندا الجالية المصرية هناك للأطمئنان عليهم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت فى تصريحات سابقة لها، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.