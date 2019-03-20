video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:34 م
وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى نيوزيلاندا عبر الإمارات، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا .

 

ومن المقررأن تلتقى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج خلال زيارتها لنيوزيلندا الجالية المصرية هناك للأطمئنان عليهم.

 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت فى تصريحات سابقة لها، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المفوضية الأفريقية يصل القاهرة عقب المشاركة في ملتقى الشباب

مصر للطيران الناقل الرسمى لوفود ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان

وزيرة الهجرة

نيوزيلاندا

حادث المسجدين




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة