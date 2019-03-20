ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج مديرية أمن البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصلت "اليوم السابع" علي نسخة من أسماء الفائزين بقرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر، التي أقيمت اليوم بقاعة مؤتمرات المديرية، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وتبين من القرعة، أن المتقديمين 633 مواطنا، فاز منهم 113 شخصا، بواقع 101 تحت السن، 12 شخص من كبار السن بنسبة 10%، وهناك 25 شخصا تم اختيارهم احتياطيا.

وأجريت القرعة، عن طريق الحاسب الآلي دون تدخل من العنصر البشري، لضمان الشفافية والنزاهة، بحضور المحافظ .

وقدم محافظ البحر الأحمر، التهنئة للذين حالفهم الحظ بالفوز، متمنياً لهم حج مبرور وذنب مغفور، طالبا منهم الدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.