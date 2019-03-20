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صور.. إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية بحضور محافظ الغربية

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:35 م
صور.. إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية بحضور محافظ الغربية إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية
الغربية - عادل ضرة
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أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي تنظمها بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بجامعة طنطا، عن أسماء الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية لعام 2019، بمشاركة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية.
 
وقدم محافظ الغربية، التهنئة لأبناء المحافظة الفائزين في قرعة الحج، الذين تم إعلان أسمائهم عن طريق القرعة العلنية الإلكترونية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال والعودة لأرض الوطن بصحة وخير.
 
 
إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية (1)
 
إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية (2)
 
إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية (3)
 
إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية (4)
 
إعلان الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية (5)
 

 


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