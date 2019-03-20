شركة مياه القليوبية تعلن انطلاق فعاليات أسبوع المياه الجمعة المقبلة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن انطلاق فعاليات أسبوع المياه بمركز شباب قرية الرملة التابعة لمركز بنها فى الفترة من 22 مارس حتى 28 مارس الحالى، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أن هذا الأسبوع يتضمن عددا من الأنشطة المختلفة منها، عقد ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المياه وطرق ترشيدها، وورش عمل لتعليم مهارات السباكة البسيطة، زيارات لمحطات المياه والصرف الصحى، وكذلك تنفيذ دورى كرة قدم للشباب على كأس المياه تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" فضلاً عن عمل صيانة لشبكات المياه والصرف الصحى وأخذ عينات من مياه الشرب بالمنازل لتحليلها عن طريق المعمل المتنقل للشركة.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية .