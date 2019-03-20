انتخاب ابنة نزارباييف رئيسة لمجلس شيوخ كازاخستان

آستانا /أ ش أ/

انتخب مجلس الشيوخ الكازاخى بالإجماع، اليوم الأربعاء، داريجا نزارباييف ابنة رئيس البلاد السابق نور سلطان نزارباييف رئيسة للمجلس، وذلك بعد تنصيب الرئيس السابق للمجلس قاسم جومارت توكاييف رئيسا جديدا للبلاد.

وفى أول خطاب لها بصفتها رئيسة للمجلس الذى يعد الغرفة العليا لبرلمان كازاخستان، أعربت داريجا نزارباييف عن عميق امتنانها لأعضاء المجلس على منحها ثقتهم، قائلة: "أدرك دور البرلمان فى الحياة السياسية والعامة فى البلاد، لا سيما فى هذا اللحظة الحاسمة من تاريخها".

وأضافت داريجا نزارباييف -حسبما نقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية- أن زعيم البلاد حدد أهدافا واسعة النطاق لتحديث اقتصاد البلاد وتعزيز الدعم لمواطنيها وحماية الفئات الأضعف فى المجتمع، متعهدة بتسخير كل ما لديها من خبرة ومعرفة لتحقيق هذه الأهداف.

وأدى قاسم جومارت توكاييف صباح اليوم اليمين الدستورية أمام البرلمان ليخلف نور سلطان نزارباييف الذى أعلن أمس استقالته من منصب الرئيس بعد قيادته البلاد على مدى 30 عاما.