السجن المؤبد لـ3 متهمين ضبط بحوزتهم 22 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الوراق

كتب ــ سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، 3 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الحشيش بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 15283 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، قيام المتهمين "أسماء ع"، ربة منزل، 52 سنة، و"عبد المنعم م"، سائق، 61 سنة، و"اسماعيل ع"، 55 سنة، صاحب ورشة حدادة، بحيازة جوهر الحشيش بقصد الاتجار فى دائرة قسم الوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر للعقيد محمد حامد وكيل إدارة محافحة المخدرات بالجيزة، بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، انتقل إلى مكان تواجدهما فأبصر المتهمة الاولى واقفة سويا مع المتهم الثانى وتتناول قطع "طرب" لجوهر الحشيش بلغت 5 قطع، فضبطهما وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على هاتف محمول، وبالانتقال إلى مسكن المتهمين ودخوله أبصر المتهم الثالث جلسا وبحوزته عدد 17 طربة حشيش ، وبتفتيش المسكن عثر على هاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.