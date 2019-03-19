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فصل التيار الكهربائى عن مناطق ببنى سويف لإجراء الصيانة على مدار 3 أيام

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:25 م
فصل التيار الكهربائى عن مناطق ببنى سويف لإجراء الصيانة على مدار 3 أيام انقطاع الكهرباء- ارشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى
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أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، أيام "الأربعاء والخميس والسبت" المقبلين، عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.
 
حيث يتم فصل التيار الكهربائي، عن مغذي الحرفيين بلوحة الأوقاف، يوم الأربعاء  20/3/2019، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12ظهرا، والذي يغذي مناطق "مستشفى الدعوة والحرفيين بشارع عبد السلام عارف".
 
كما يتم فصل التيار الكهربائي، عن مغذي الأوقاف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 21/3/2019، والذي يغذي مناطق "أبراج الأوقاف وعزبة التحرير، بشارع عبد السلام عارف".
 
ويتم فصل التيار الكهربائي، عن مغذي لوحة الجامعة، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت 23/3/2019، والذي يغذي مناطق "مستشفى الصدر والتربية والتعليم وجامعة بني سويف والمستشفى الجامعي والسكة الحديد".
 

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