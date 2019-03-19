صور.. الأقباط يحتفلون بعيد الصليب.. كاهن كنيسة: ليس مجرد خشبة بل روح الإيمان

كتبت سارة علام

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد الصليب، حيث تعيد الكنيسة للصليب مرتين في العام، الأولى في 27 سبتمبر، ويسمى عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة فى القرن الرابع، والثانى فى 19 مارس، برفع صلوات القداس الإلهى فى الكنائس بكافة المحافظات.

من جانبه قال القمص أنجيلوس جرجس كاهن كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، إن اليوم يوافق 10 برمهات وهو عيد الصليب الثانى، حيث تحتفل الكنيسة بعيد الصليب مرتين سنويًا غير أحداث الصلب نفسها التى يحتفل بها يوم الجمعة العظيمة.