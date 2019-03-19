سعر النفط يقترب من أعلى مستوياته فى 2019 بفعل تخفيضات إنتاج أوبك

(رويترز)

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها فى 2019 اليوم الثلاثاء، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك.

وتدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأمريكى ربما يكبح السوق.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59.14 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى فى 2019 59.23 دولار الذى بلغته فى الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 20 سنتا إلى 67.74 دولار للبرميل، أيضا بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التى سجلتها فى أواخر الأسبوع الماضى

وفى الصين، صعدت العقود الآجلة لخام شنغهاي، التى دُشنت العام الماضي، 4.5 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق إلى 468.2 يوان (69.71 دولار) للبرميل، مقتربة هى الأخرى من أعلى مستوى فى 2019 البالغ 475.7 يوان للبرميل الذى بلغته فى فبراير

وبهذا يصبح خام شنغهاى متداولا بعلاوة فوق برنت عند حساب السعر بالدولار.

وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين اجتماعها المزمع فى أبريل نيسان، مما يمدد فعليا تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير كانون الثانى حتى يونيو حزيران على الأقل، حين من المقرر انعقاد الاجتماع القادم.

بدأت أوبك ومجموعة من المنتجين خارجها بما فى ذلك روسيا، فى التحالف المعروف باسم أوبك، فى كبح الإمدادات لوقف انخفاض حاد فى الأسعار فى النصف الثانى من 2018، حين تعرضت الأسواق لضغوط بسبب ارتفاع الإنتاج وكذلك جراء تباطؤ اقتصادى

ويقول المتعاملون إن الأسعار تلقت مزيدا من الدعم بفعل العقوبات الأمريكية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.