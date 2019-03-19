رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان سير الحركة بمحطة الشهداء والمرج الجديدة

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة محطتى الشهداء والمرج الجديدة لمتابعة سير العمل وحركة تشغيل القطارات وتفقد وسائل السلامة والأمن الصناعى بالمحطات والقطارات.

تأتى هذه الزيارة بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتواجد القيادات خارج مكاتبهم وأن العمل سوف يكون على الأرصفة والمحطات بشكل مكثف ومفاجئ.

استهل الفضالي وصبره جولتهما بالمرور بصالات وارصفة محطة الشهداء، وأثناء تواجدهما بتفقدوا منافذ صرف التذاكر والتأكيد على سهولة عملية صرف التذاكر للركاب.

وشدد الفضالى بضرورة توافر الفكة بمنافذ صرف التذاكر وعدم وجود تكدس أمام المنافذ ، كما شدد بضرورة حسن التعامل مع جمهور الركاب.

استقلا قطارآ باتجاه محطة المرج الجديدة وأثناء تواجدهما داخل القطار قاما بمتابعة ومراقبة زمن التقاطر بين المحطات للاطمئنان على سلامة التشغيل بالخط الأول للمترو وانتظام حركة القطارات.

واختتم الفضالى وصبره جولتهما بمحطة المرج الجديدة حيث قاما بتفقد جميع الأرصفة بالمحطة والمرور على نقاط الإطفاء وطفايات الحريق المنتشرة على الارصفة وايضا كبائن خراطيم المياه المخصصة للإطفاء، قاما أيضاً باستخدام السلالم المتحركة والمصعد الكهربائى بالمحطة والتأكد من سلامة تشغيلهم حيث توجها إلى الصالة العلوية بالمحطة وتفقدوا بوابات التذاكر الإلكترونية وأيضا تفقدوا أنظمة كاميرات المراقبة والتأكد من تغطية المحطة بالكامل ومتابعتها بالكاميرات وارصفة وممرات والصالة العلوية والسطحية ومكاتب صرف التذاكر وساحات دخول وخروج الركاب ، ثم توجها إلى الصالة السطحية وتفقدوا أجهزة الـ X RAY للكشف عن المفرقعات والمتواجدة بمداخل المحطة والتأكد من سلامتها جميعآ وخلوها من أى أعطال.

شارك بالزيارة المهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة والمهندس محمد اشرف مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل والمهندس عمرو عبدالحميد مدير عام السلامة والصحة المهنية وعدد من مهندسى وموظفي الشركة بالتشغيل والأمن الصناعى بالخط الأول.