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خلال زيارته إلى مدينة كرايستشيرش..

صور.. السفير المصرى فى نيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين

الإثنين، 18 مارس 2019 01:57 م
صور.. السفير المصرى فى نيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين سفير مصر فى نيوزيلندا طارق الوسيمى
كتب : أحمد جمعة
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قدم طارق الوسيمي سفير مصر في نيوزيلندا اليوم الاثنين واجب العزاء لأسر الشهداء المصريين في حادث الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، معربا عن تعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى لأسر الشهداء الأبرياء، ومؤكدا على استعداد مصر لنقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن فورا.

 

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وقام السفير بزيارة المصابين المصريين في الحادث للاطمئنان على صحتهم ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم، موضحا أنهم بصحة جيدة بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لهم، فضلا عن خروجهم من مستشفى كرايستشيرش.

 

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والتقى سفير مصر في نيوزيلندا أيضاً خلال الزيارة بأبناء الجالية المصرية في مدينة كرايستشيرش للاطمئنان على أحوالهم ومؤازرتهم في هذا الظرف الصعب والاستماع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى مقابلة مصابي الحادث من الجاليات العربية والمسلمة الشقيقة.

 

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كما شارك السفير طارق الوسيمي في مراسم تقديم التعازي لأسر الضحايا بمقر مسجد ليينوود الذى شهد الحادث الإرهابي، وذلك بحضور الأب فيليمون الباراموسي، وميلاد ماكاريوس نائب رئيس الجالية في مدينة كرايستشيرش، ووفد من الكنيسة القبطية وأبناء الجالية من الأقباط المصريين، فضلا عن مشاركة إمامي مسجدي كرايستشيرش.


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