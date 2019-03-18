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المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه والشروع فى القتل بمدينة نصر

الإثنين، 18 مارس 2019 02:02 م
المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه والشروع فى القتل بمدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لقيامها بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه فى السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حيث تم ضبط المتهمين عقب شروعهم فى قتل مسن وسرقته أثناء قيامهم بسحب مبالغ مالية من مكينة صراف آلي.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.
 
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركا مع بعضهما فى الشروع فى قتل وسرقة مسن بالمعاش، أثناء سحبه لراتب المعاش من مكينة صراف آلي بدائرة القسم، حيث فوجئ بترجل شخصين مجهولين نحوه، وأشهروا فى وجهه سلاح أبيض وآخر نارى، بقصد تهديده لإجباره على تنفيذ طلباتهم وإعطائهم المبالغ المالية، وعندما حاول مقاومتهم اعتدى عليه المتهمان وأحدثوا به عدة إصابات بالغة، واستولوا على هاتفه المحمول والمبلغ المالى وفروا هاربين.
 
والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من محمد على 62 سنة بالمعاش، أنه تعرض للاعتداء من قبل مجهولين أحدثا به عدة إصابات، واستولا منه على هاتفه المحمول ومبلغ 4000 جنيه أثناء سحبه المبلغ من مكينة صراف آلي بالمنطقة، وفروا هاربين.
 
وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمين، تم ضبطهم وتبين أنهم كلا من "سيد.ف" 27 سنة عاطل، و" هانى.ع " 35 سنة مسجل خطر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أحالتهما عقب انتهاء التحقيق، إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد على لهما 15 سنة .
 
 
 

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