القبض على مبيض محارة وحداد و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على مبيض محارة وحداد، و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ع"24 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "محمد.ا.ا"44 عاما، مبيض محارة مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "عطية.ض.م"18 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "محمد.م.ذ"31 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "محمود.ط.ف"32 عاما، حداد مقيم عزبة الغطوس دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "أحمد.ا.ي"19 عاما، عاطل مقيم أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "أحمد.م.ف"36 عاما، عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.