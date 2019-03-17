غدا طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 5 درجات.