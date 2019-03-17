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رويترز: المتهم فى مذبحة مسجدى نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016

الأحد، 17 مارس 2019 11:00 م
رويترز: المتهم فى مذبحة مسجدى نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016 منفذ هجوم نيوزيلاندا
رويترز
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قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن المشتبه به الرئيسي في هجوم المسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في أواخر عام 2016.

 

وقال مسؤول بوكالة السكان والهجرة في إسرائيل لرويترز إن الاسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام لمدة تسعة أيام.

 

وتارانت متهم بقتل 50 شخصا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد.

 

وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (28 عاما) خلال الزيارة. ولم تجب السفارة الاسترالية وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل حتى الآن على طلبات للتعليق.

 

وفي أواخر 2016 أيضا، زار تارانت صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا حيث توقف عند مواقع معارك تاريخية قبل أن يسافر إلى أوروبا الغربية في عام 2017.

 

وعاد لمنطقة البلقان في نوفمبر الماضي للقيام بجولة في مواقع تاريخية ببلغاريا، ورومانيا، والمجر.

 


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