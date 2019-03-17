رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير تنزانيا بالقاهرة

أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الأحد، السفير عيسى سليمان منصور سفير تنزانيا بالقاهرة، لمتابعة خطط التعاون التى تم الإتفاق بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية.

وأشار الكردى فى بيان، أن المناقشات مع السفير التنزانى، تناولت متابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع إتفاقية التعاون بين الجانبين، لوضع الإطار الرسمى للتعاون، كما رحب السفير التنزانى باستقبال وفد من جامعة الإسكندرية لتنفيذ الإتفاق بين الجانبين لإنشاء مستشفى لجراحة الأطفال فى زنزبار.

ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة باستقبال الطلاب التنزايين للدراسة والتدريب فى البرنامج الدولى بكلية الطب، لإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية التى يحتاجونها، كما رحب بالتعاون فى تقديم المنح الدراسية للجامعات التنزانية وفقاً لاحتياجات بلادهم.

وحضر اللقاء، الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.