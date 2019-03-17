الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ41 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب ــ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرار الإذن لـ 41 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم فى الكشوف التالية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.



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كما نشرت الجريدة قرار برفض طلب محمد إسماعيل محمد النحال "فلسطين" اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالده إسماعيل محمد حميدان، لدواع أمنية، وإبعاد issa ndindiriyimana رواندى الجنسية و mohammed khaled khan بنجلاديش الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وتحرم نجوى إبراهيم محمد برهوم" فلسطينية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، لدواع امنية، ورفض طلب أحمد صالح خليل يوسف الأسطل " فلسطيني" اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته مريم عبد السلام محمد الأسطل، وذلك لدواع أمنية، ورفض طلب غسان فائق إسماعيل حسونه "فلسطينى" اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالده فائق إسماعيل عبد السلام حسونه.