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"البحوث الإسلامية": بدء اختبارات مبعوثى الأزهر إلى دول العالم خلال رمضان

الأحد، 17 مارس 2019 08:08 م
"البحوث الإسلامية": بدء اختبارات مبعوثى الأزهر إلى دول العالم خلال رمضان جانب من الاختبارات الشفوية
كتب لؤى على
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بدأ مجمع البحوث الإسلامية ، اليوم الأحد ، فعاليات الاختبارات الشفوية، والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عُقدت بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة الشهر الماضي، وذلك لإتمام عملية اختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر الشريف في الخارج.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، إن الاختبارات الشفوية التى بدأت بعد مرحلة الاختبارات التحريرية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، حيث يعقب الاختبارات الشفوية المقابلات الشخصية، لتحديد أفضل الكفاءات التي سيتم إرسالها إلى الدول سواء على مستوى الأداء العلمي، أم على مستوى المظهر الخارجي والقدرة على التواصل مع الناس وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات.
 
وأوضح "عفيفي" أن اللجان تشهد حالة من الحسم والدقة في الاختيار، حيث يشارك في اللجان الشفوية والمقابلات الشخصية نخبة متميزة من الأساتذة في تخصصات مختلفة من جامعة الأزهر.
 

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