بيان لـ "الطفولة والأمومة": النائب العام يتدخل لإنقاذ رضيع تركه أبواه يصارع الموت

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان اليوم السبت، عن استجابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، السريعة لبلاغ خط نجدة الطفل 16000 لإنقاذ حياة طفل بالغ من العمر 45 يومًا، قام والده ووالدته بتركه يصارع المرض ويعانى من نزيف بالمخ بإحدى بمركز للولادة والحضانات بمدينة بنها، محافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد أن هناك أب وأم لطفل رضيع تركا الطفل بإحدى مراكز الولادة، بعد ولادته وتركاه، وتركا البلاد، مشيرة إلى أنه على الفور تم إبلاغ الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أصدر النائب العام قراراً فوريا بتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين تقوم مهمتها الانتقال اليوم 16 مارس الجارى، لمكان تواجد الطفل الرضيع بمركز للولادة والحضانات وتوقيع الكشف الطبى الشامل عليه وإجراء كافة الإشاعات والتحليل لتشخيص حالته الصحية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العلاجية والجراحية اللازمة لإنقاذ حياته.

كما أن للجنة كافة الصلاحيات بما فى ذلك نقل الطفل إلى أى مستشفى علاجية مؤهلة للتعامل مع حالته اذا سمحت حالته بالنقل، حرصاً على انقاذ حياة الطفل الرضيع.

وفى هذا الصدد توجهت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للنائب العام على سرعة استجابته، مؤكدة حرصه على متابعة كافة قضايا الطفل واتخاذ اجراءات فورية وسريعة من شأنها انقاذ حياة الأطفال، أو الحد من أى انتهاكات قد يتعرضون لها.