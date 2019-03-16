المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالهيروين بالمقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم سالم لطفى، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالمقطم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين ، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وطلعت عبده.

وأسندت النيابة للمتهم سالم لطفى، سائق، تهمة حبارك وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة طلقات نارية بدون تصريح.