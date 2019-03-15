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محافظ الغربية: فحص مليون و173 ألفا و305 مواطنين بمبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:15 م
محافظ الغربية: فحص مليون و173 ألفا و305 مواطنين بمبادرة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
الغربية - عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه تم فحص مليون و173 الفا و305 مواطنين بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 141% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

 

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.


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