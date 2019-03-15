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صور.. أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها

الجمعة، 15 مارس 2019 11:34 ص
صور.. أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل، عدد كبير من أهالى وأصدقاء نعمة سعيد بطلة أولمبياد الشباب لرفع الأثقال، وصاحبة الميدالية الفضية، والتى حققت إنجاز عالمى جديد فى بطولة العالم الأخيرة تحت 17 سنة ، والتى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال، على التواجد أمام صالة الوصول الدولى بمطار القاهرة، حاملين بنرات عليها صور بطلة الأولمبياد .

واستطاعت نعمة أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.

أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها (1)
 

 

أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها (2)
 

 

أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها (3)
 

 

أهالى وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال يصلون مطار القاهرة لاستقبالها (4)
 

 


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مطار القاهرة

نعمة سعيد




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