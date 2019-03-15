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الدولار يتراجع 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى

الجمعة، 15 مارس 2019 02:00 م
الدولار يتراجع 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى الدولار - الجنيه المصري
كتب - أحمد يعقوب
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واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ التراجع 5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.34 للشراء أمس الخميس، مقابل 17.39 جنيه للدولار بداية تعاملات يوم الأحد الماضى.
 
 
وأرجعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية، وتحسن الموارد الدولارية لمصر، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية.
 
 
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
 
 
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
 
 
 

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