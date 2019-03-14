وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية لبحث نقل الخبرات المصرية لإفريقيا

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبريسيس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية فى الدول الإفريقية، بالمقر الرئيسى للمنظمة فى مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج فيروس"سي" والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الإفريقية، يأتى ذلك في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن المنظمة ستقوم بدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الإفريقية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الأطقم الطبية، حيث ستقدم مصر الدعم للدول الإفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصرى لفيروس "سى".

وأضاف مجاهد أن اللقاء تناول أيضاً وضع خطة لمساهمة مصر فى علاج "الملاريا" بعدد من الدول الأفريقية، مشيرً إلى أن "المنظمة" ستتعاون مع مصر من خلال تحديد احتياجات الدول الأفريقية من خلال مكاتبها المنتشرة بهذه الدول، موضحاً أن الوزيرة أكدت حرص مصر على تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية فى الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية، أشاد بالمبادرات الرئاسية الجارية فى مصر للنهوض بالمنظومة الصحية، مؤكدًا دعم "المنظمة" لمصر فى توجهها نحو القارة الإفريقية، لخدمة المرضى هناك.