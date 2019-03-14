video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال زيارتها لجنيف..

وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية لبحث نقل الخبرات المصرية لإفريقيا

الخميس، 14 مارس 2019 03:12 م
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية لبحث نقل الخبرات المصرية لإفريقيا وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبريسيس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم المنظومة الصحية فى الدول الإفريقية، بالمقر الرئيسى للمنظمة فى مدينة جنيف بسويسرا، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج فيروس"سي" والأمراض غير السارية، وإمكانية نقل هذه التجربة الناجحة لعدد من الدول الإفريقية، يأتى ذلك في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن المنظمة ستقوم بدعم مصر في نقل تجربتها إلى الدول الإفريقية من خلال تقديم الدعم الفني، وتدريب الأطقم الطبية، حيث ستقدم مصر الدعم للدول الإفريقية من خلال إرسال فرق طبية، وعلاج المرضى الأفارقة بالدواء المصرى لفيروس "سى".
 
وأضاف مجاهد أن اللقاء تناول أيضاً وضع خطة لمساهمة مصر فى علاج "الملاريا" بعدد من الدول الأفريقية، مشيرً إلى أن "المنظمة" ستتعاون مع مصر من خلال تحديد احتياجات الدول الأفريقية من خلال مكاتبها المنتشرة بهذه الدول، موضحاً أن الوزيرة أكدت حرص مصر على تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية فى الدول الإفريقية.
 
وأشار إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية، أشاد بالمبادرات الرئاسية الجارية فى مصر للنهوض بالمنظومة الصحية، مؤكدًا دعم "المنظمة" لمصر فى توجهها نحو القارة الإفريقية، لخدمة المرضى هناك.
 
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (1)
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (1)

 

وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (2)
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (2)

 

 

وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (3)
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (3)

 

 

وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (4)
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (4)

 

 

وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (5)
وزيرة الصحة تلتقى رئيس منظمة الصحة العالمية (5)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: تزويد الوحدات بكوبونات صرف ألبان الأطفال وتوفيرها للمنتفعين مجانا

فيديو وصور.. فحص القلب الرياضى على رادار النادى الأهلى.. وفد برئاسة مدير الكرة يزور المركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل.. سيد عبدالحفيظ: خطوة لتطوير الرياضة وفخور بوجود هذا الصرح على أرض بلدنا

الصحة

منظمة الصحة العالمية

جنيف




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة