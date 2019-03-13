دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث دمياط، من ضبط صاحب محل أدوات صيد بدمياط، لقيامه بإدارة ورشة لتعديل أسلحة الصوت .

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، قد أكدت قيام "كريم ص. ع" مواليد 1988، صاحب محل أدوات صيد كائن بدائرة قسم دمياط الجديدة، سبق اتهامه فى قضية "مقاومة سلطات"، بإدارة ورشة بالمحل الخاص به لتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية، والإتجار فيها، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام، والأمن المركزى ومديرية أمن دمياط، تم ضبطه وبحوزته 19 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، مسدس ساقية، 23 طبنجة صوت معدة للتعديل، رشاش بلى، 5 بنادق ضغط هواء، و1987طلقة (صوت-رش)، 3 صواعق كهربائية، 7 نظارة ميدان، 4 عصا حديدية، ومجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع والعدد والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بتحويل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية بقصد الإتجار فيها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، لتحرير محضر بالمضبوطات، والعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.