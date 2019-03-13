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حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى المنوفية

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:28 ص
حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وتقطيعها لإعادة بيعها مرة أخرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون المباحث، من ضبط كل من "أحمد.و" 30 عاما، عاطل، و"إسلام.ع" 28 عاما، عاطل، و"أحمد.ا" 30 عاما سائق، داخل مخزن بمدينة شبين الكوم، وبحوزتهما سيارتين مبلغ بسرقاتهما من قسم أول مدينة نصر، وقاموا بتقطعهما لإعادة بيعهما مرة أخرى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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