ترامب: من يقولون أن لإمرأتى شبيهة يزدادون "اختلالًا" مع الوقت

هناء أبو العز

وصف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من يرددون الأخبار الكاذبة، على حسب وصفه، بشأن وجود شبيهة لزوجته ميلانيا، تكون معه فى بعض الزيارات، بأنهم يزدادوا اختلالًا مع مرور الوقت.

وقال ترامب، إن قول هذه الأخبار الكاذبة، ثم بعدها الدفع بنظريات المؤامرة، وأنها لم تكن بجانبى لا فى ألاباما ولا فى أى مكان آخر، هو من المختلين.

وكان رواد تويتر قد أثاروا نظريات مؤامرة، حول استخدام ميلانيا ترامب، السيدة الأولى، لامرأة شبيه لها، فى ظهورها الأخير مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أثناء زيارة الثنائى إلى شرق ولاية ألاباما الأمريكية، التى دمرتها الأعاصير مؤخراً وتسببت فى مقتل 23 شخصا.

ومنذ وصولهما إلى الولاية، انتشر هاشتاج "ميلانيا المزيفة #FakeMelania" على تويتر، بسبب اشتباه العديد من المستخدمين، أن المرأة التى تقف بجانب الرئيس ترامب، ليست ميلانيا الحقيقية، بل هى بديلة لها، ونشر بعضهم صورا لزيارات سابقة لميلانيا اشتبه فيها العديد من المستخدمين أنها لبديلتها وليست لها.