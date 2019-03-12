فيديو.. ركاب محطة مصر يشكون لكامل الوزير من تأخر القطارات.. ويرد: كله هيتحل

التف مئات الركاب حول المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد خلال جولته الأولى بمحطة مصر للشكوى من تأخيرات القطارات وسوء الخدمة، فيما وجه البعض التهنئة على توليه منصبه الجديد.

ورد الوزير على الركاب: كله هيتحل، وهو ما واجهه الركاب بالتصفيق.