ضبط 8 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الاسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "ع. ا. ع 39 سنة، صاحب محطة رصيف لتموين السيارات بمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته كمية 8000 لتر سولار وبنين مدعم، وضبط "ع.ع.ع" 32 سنة، تاجر أسماك بمركز أبو حمص، لحيازة كميات من كراتين الأسماك والسردين المجمدة منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته كمية 2.637 طن أسماك وسردين مجمدة.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط "ع. م ع" 39 سنة، صاحبة محل لبيع الأعلاف بقرية نفره بمركز دمنهور لحيازتها، وعرضها للبيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وضبط بحوزتها كمية 2 طن أعلاف، وضبط "ر .ع .ف " 46 سنة، صاحب مخبز بلدى كائن مركز دمنهور، لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء، محققا أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم.