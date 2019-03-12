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دبلوماسي كورى جنوبى: واشنطن تعتقد أن الكرة فى ملعب كوريا الشمالية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:24 ص
دبلوماسي كورى جنوبى: واشنطن تعتقد أن الكرة فى ملعب كوريا الشمالية ترامب وكيم
أ ش أ
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صرح السفير الكورى الجنوبى لدى واشنطن تشو يون جى، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الأمر متروك لكوريا الشمالية للتعبير عن رغبتها فى استئناف المحادثات بعد انهيار قمة الشهر الماضى.
وقال تشو خلال مؤتمر صحفي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الجانب الامريكى حدد بوضوح أهدافه فى القمة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الكرة فى ملعب كوريا الشمالية وتنتظر بهدوء موقفها من مواصلة المفاوضات.
وأوضح أن القمة مازالت تحقق نتائج فيما يتعلق بالسماح للجانبين بفهم أفضل لأهداف الطرف الآخر، سواء من خلال المحادثات على مستوى العمل فى الفترة السابقة للقمة أو من خلال المناقشات المطولة التى أجراها القادة حول نزع السلاح النووى و تنازلات الولايات المتحدة المحتملة.
وأضاف السفير الكورى الجنوبى لدى واشنطن أنه فى حال إجراء المحادثات والمفاوضات المستقبلية سيكون الطرفان قادرين على إجراء مفاوضات أكثر تقدما بناء على التقدم الذى أحرزاه فى قمة هانوى لتحقيق مزيد من التقدم.
يذكر أن ترامب وكيم فشلا فى التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات عليها خلال محادثاتهما السابقة.


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كيم جونج أون

قمة ترامب كيم

قمة هانوى

كوريا الجنوبية

نزع السلاح النووى




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