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اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين "مجلع والخشن" على مقعد أشمون بالمنوفية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:07 ص
اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين "مجلع والخشن" على مقعد أشمون بالمنوفية انتخابات مجلس النواب
المنوفية - محمود شاكر
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أسفرت نتائج الفرز باللجنة العامة للانتخابات ومقرها مدرسة الصناعة بأشمون بانتخابات المقعد التكميلى بدائرة أشمون، عن وصول إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم  لـ93627 ناخبا ونسبة التصويت  18.9%، والإعادة بين كلا من الناخبين أحمد الخشن وحاتم مجلع.
 
 
وأكدت اللجنة العامة حصول أحمد الخشن  على 26782 صوت بنسبة تصويت 28.8 %، والدكتور باسم أبو سليمان 2110 صوتا بنسبة 2.3%، وعاطف جمعة العمرى 9492 صوتا بنسبة 10.1 %، أحمد السيد 2247صوتا بنسبة 2.4 %، أحمد حفرج 1032 صوتا بنسبة 1.1 %، فريد العياط 7254 صوتا بنسبة 7.9 %، السيد فوزى 1890صوتا بنسبة 2%، حاتم مجلع 11085 صوتا بنسبة 11.9 %، شريف الحنفى 5275 صوتا بنسبة 9.3 %، محمد خلاف 5998 صوتا بنسبة 6 %، اسامة حمدى 1512 صوتا بنسبة 1.6 %، سمير سلامة 1498 صوتا بنسبة 1.6 %، حامد برهومة 2566صوتا بنسبة 2.8 %، محمود القاضى 262 صوتا .3 % ، أشرف الرفاعى 3907صوتا بنسبة 3.6 %، محمد محجوب 925 صوتا بنسبة 1 %، إبراهيم موسى 3996 صوتا بنسبة 4.3 % . 
 
وتبلغ الكتلة التصويتية لمركز أشمون 488 ألف و 955 صوتا موزعة على 95 مقر انتخابى و 185 لجنه فرعية، و عدد المرشحين بالدائرة 18 مرشحا، وكان إجمالى عدد الناخبين 93627 ناخب بنسبة 18.9%، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 2628 صوتا .
 
اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين مجلع والخشن على مقعد أشمون بالمنوفية (1)
 
اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين مجلع والخشن على مقعد أشمون بالمنوفية (1)
 
اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين مجلع والخشن على مقعد أشمون بالمنوفية (2)
 
اللجنة العامة للانتخابات تعلن الإعادة بين مجلع والخشن على مقعد أشمون بالمنوفية (3)
 

 


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