video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية لإعادة التوازن بأسواق النفط

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:41 م
الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية لإعادة التوازن بأسواق النفط النفط _ أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، دعم الكويت للجهود الدولية الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، على نحو يحقق المنفعة المشتركة للدول المصدرة والدول المستوردة للنفط.

 

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبى الصُباح، نيابة عن الوزير خالد الفاضل، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مؤتمر "تحسين الأداء فى الصناعات البترولية اللاحقة"، الذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، بالتعاون مع مركز التعاون اليابانى للبترول، ويعقد فى الكويت على مدى ثلاثة أيام.

 

وأوضح الفاضل أن الجهود الدولية الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط، وشدة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكبار المنتجين من خارجها، أدت إلى تحسن ملحوظ فى السوق النفطية العالمية.

 

وأضاف أن الكويت تولى اهتماما كبيرا بالصناعة البترولية بشكل عام، وبالصناعات البترولية اللاحقة بشكل خاص، لافتا إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الطابع الاستراتيجى فى صناعة التكرير، ومن أهمها مشروع الوقود البيئي، إلى جانب مشروع مصفاة الزور، مشيرا إلى أن مشروع الوقود البيئي، والمصفاة الجديدة، سيقودان النهضة الثالثة لصناعة التكرير فى الكويت، بعد الانطلاقة التى شهدتها فى الستينيات، وتطوير المصافى فى الثمانينيات.

 

وأشار إلى استمرار جهود القطاع النفطى فى إطار التوجه لاستخدام الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء؛ حيث تم مؤخرا تدشين المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة، والذى يساهم بقدرة إجمالية 70 ميجاوات، تضم 10 ميجاوات من الألواح الشمسية، و10 ميجاوات من المراوح الهوائية، و50 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وبسعة تخزين طاقة حرارية تصل إلى 10 ساعات.

 

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى - فى كلمته- إن انعقاد المؤتمر يأتى فى ظروف تشهد فيها الصناعات البترولية العديد من التحديات والصعوبات، موضحا أن هذه التحديات تتضمن تقلبات أسعار النفط الخام على المستوى العالمي، رغم استقرارها النسبى حول معدلات ثابتة، إضافة إلى تنامى أعباء تلبية متطلبات التشريعات البيئية دوليا، وغير ذلك من العوامل التى لها انعكاسات على استقرار السوق البترولية العالمية.

 

وأضاف أن الدول الأعضاء فى (أوابك) تشهد تطورات مهمة لتطوير أداء الصناعة البترولية بشكل عام، وصناعتى التكرير والبتروكيماويات بشكل خاص؛ وذلك عبر تطوير المنشآت القائمة، وبناء منشآت جديدة، تطبق فيها أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من تقنيات متطورة، تساهم فى النهوض بأداء الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا.

 

وأوضح أن إجمالى الطاقات التصميمية لإنتاج الإيثيلين فى الدول العربية عام 2018، بلغ نحو 27 مليون طن، فى حين بلغ إجمالى الطاقات التصميمية لإنتاج الإيثيلين عالميا نحو 186 مليون طن عام 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبك والإنتاج الأمريكى يكبحه

الكويت

اسواق النفط

النفط

سعر النفط

الصناعات البترولية




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة