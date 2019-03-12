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الرئيس اللبنانى: التعاون بين الجيش وقوات "يونيفيل" يعزز الأمن والاستقرار

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:41 م
الرئيس اللبنانى: التعاون بين الجيش وقوات "يونيفيل" يعزز الأمن والاستقرار الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أهمية التعاون الوثيق بين الجيش اللبنانى والقوات الدولية العاملة فى منطقة الجنوب اللبنانى (يونيفيل) على نحو يساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة الحدودية الجنوبية.
واستقبل الرئيس اللبنانى، اليوم الثلاثاء فى قصر بعبدا الجمهورى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، يرافقه رئيس بعثة القوات الدولية وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والمنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش.
وأبلغ الرئيس اللبنانى المسئول الأممى أن لبنان لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة (مناطق حقول النفط والغاز في البحر المتوسط) على رغم الاقتراحات التى قدمت فى هذا الاتجاه، لافتا إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية فى البر والبحر والجو.
من جانبه، أكد وكيل الأمين العام جان بيير لاكروا أهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات لاسيما عمل قوات اليونيفيل الدولية، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ومقدرا الدور الذي يلعبه الجيش في إطار حفظ السلام على الحدود.
وأشار لاكروا إلى أن المباحثات مع رئيس اللبناني تطرقت إلى التعاون بين السلطات اللبنانية وقوات اليونيفيل، مشددا على أهميتها ومساهمتها الكبيرة في تهدئة الأوضاع رغم حصول بعض المشاكل التي يتم معالجتها بالتعاون مع السلطات اللبنانية.


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