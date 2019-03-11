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حبس صاحب مصنع ألبان بالإسكندرية 4 أيام لاتهامه بإدارة مصنع بدون ترخيص

الإثنين، 11 مارس 2019 02:21 م
حبس صاحب مصنع ألبان بالإسكندرية 4 أيام لاتهامه بإدارة مصنع بدون ترخيص حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أمر المستشار سيد عزاز، رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بحبس "أميرو رمزى هنرى" 37 عاما، صاحب مصنع ألبان غيط العنب المحترق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الإصابة الخطأ لسكان العقار، وإدارة مصنع بدون ترخيص، وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة المهنية، وعدم توفير وسائل إطفاء الحريق.

 

وتسبب الحريق فى امتداد النيران لـ 4 شقق سكنية بعقارين مجاورين للمصنع المحترق، كما تسبب الحريق بأضرار مادية لـ11 أسرة يقطنون بالعقارين المجاورين للمصنع المحترق، فيما تفحم المصنع بالكامل من جراء الحريق، دون حدوث وفيات.

 

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع المصنع المحترق، وسؤال المصابين وشهود العيان.

 

وألقت مباحث الإسكندرية القبض على صاحب مصنع الألبان بمنطقة غيط العنب والذى اندلع به حريق هائل، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 28 شخصا باختناقات.

 

وكانت الحماية المدنية بالإسكندرية سيطرت على حريق نشب فى مصنع لانتاج الزبادى، غرب الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 28 شخصا فى الحادث وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بنشوب الحريق وانتقل قيادات الأمن وتبين أن المصنع مساحته 300 متر تقريبًا، بمنطقة غيط العنب، غربًا، قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة، وجرى الدفع بـ12 سيارات.

 

كما تبين بالفحص أن المصنع غير مرخص، مكون من طابق أرضى "مبان" وطابقين علويين "حديد وأسقف صاج"، غير مستوفى الاشترطات الأمنية، وتبلغ مساحته 300 متر تقريبًا، وجرى الدفع بـ 12 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وفرار السكان المحتجزة بالعقارات باستخدام السلم الهيدرولك.


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