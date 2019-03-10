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محافظ بنى سويف يتفقد أعمال التطوير بكورنيش وميدان المحطة وحديقة الخالدين

الأحد، 10 مارس 2019 04:28 ص
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال التطوير بكورنيش وميدان المحطة وحديقة الخالدين هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، فى جولة عقب منتصف الليل بمدينة بني سويف، أعمال التطوير واستعادة الشكل الحضاري وتحقيق الانسياب المروري بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، واللواء محمد كمال رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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وبدأ المحافظ جولته بمنطقة كورنيش النيل، حيث تفقد أعمال إزالة التعديات والإشغالات المخالفة والعشوائية على الطريق المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى، والتي كان بها تعديات قد وجه المحافظ برفعها وإزالتها في جولات سابقة، بالإضافة إلى أعمال التوسعة والتأهيل للبدء في تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل ضمن الخطة والتصور الهندسي والفني المعد لهذا الغرض.

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وأشار المحافظ إلى أهمية ما تم من إزالة للتعديات ورفع للإشغالات المخالفة التي كانت تظهر المنطقة في عشوائية، وتسبب تكدسا مروريا وزحاما شديدا بالمنطقة الحيوية والمتنفس الوحيد لأهالي بني سويف على النيل، مشددا على تنفيذ عدد من الملاحظات التي رصدها خلال جولته مساء اليوم، كما أشار إلى أن تطوير الكورنيش من أوليات المحافظة وتحويل المنطقة لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم.   

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وانتقل المحافظ لتفقد أعمال التجميل الجاري تنيفذها بميدان الزراعيين من خلال خلق محاور مرورية جديدة وإصلاح النافورات وتشغيلها وإنارة الميدان ورفع كفاءة الرصيف، وأعمال التشجير والدهانات ، ضمن تصور متكامل لإعادة الشكل الجمالي للميدان بالإمكانات المتاحة والمتوفرة، مطالبا بأهمية أن يكون الميدان في أبهى صورة، والذي يشكل منطقة حيوية ومحورية في أكبر شوارع المدينة "عبد السلام عارف" والذي يلتقى ويتقاطع بشوارع  أخرى لا تقل حيوية عنه.

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وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المحطة، وتحويله لمنطقة جمالية، وأن يتوافر بها السيولة المرورية المطلوبة مع عمل باركينج للسيارات ، وغيرها من الأعمال تنفيذا لتصور هندسي وجمالي تم إعداده لاستعادة الشكل الحضاري  لواحد من أهم وأقدم الميادين بالمدينة العاصمة.

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وحرص المحافظ على تفقد بعض أعمال الدهانات لواجهات المباني ضمن توجيهات الحكومة في هذا الشأن، حيث تفقد أعمال الدهانات التي تم تنفيذها بواجهة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، والذي سيمثل خطوة عملية وتشجعية للأهالي على المشاركة في مشروع دهان واجهات المباني والوحدات السكنية لإظهار الشكل الجمالي لها.

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وتفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بحديقة الخالدين، والتي شملت عدة أعمال أهمها تطوير جدارية الشهداء بالنصب التذكاري، حيث حرص المحافظ على قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأغلى ما يملكون من أجل يحيا الجميع في آمان واستقرار وأن تظل راية الوطن مرفوعة شامخة.

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وطالب المحافظ بإعداد تصور لتطوير ورفع كفاءة حديقة النصر لتلحق بمنظومة التطوير التي يجري تنفيذها حاليا في كافة مدن وميادين المحافظة، مشددًا على وضع محيط الحديقة في الأولوية، حيث يطل على ميدان المديرية وتقاطاعات حيوية وأكثر ازدحاما بالمواطنين نظرا لتواجد عدد من المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي والجماهيري بالمنطقة.


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